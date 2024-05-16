В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ

Часть из них заочно арестована

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 государств за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестована, сообщили в пресс-службе СКР. В настоящий момент уже завершено расследование дел о наемничестве в отношении финна Топи Хухтала и грузина Шота Деметрашвили.

Ранее в МИД России заявили, что иностранные наемники обязательно станут целью Вооруженных сил России по аналогии с поставляемым Западом оружием.

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