Умер художник Сергей Андрияка

Его называли главным кремлевским художником

Российский живописец, народный художник России Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Об этом в четверг, 16 мая, рассказали ТАСС в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти Андрияки стало онкологическое заболевание — рак кишечника, с которым художник боролся много лет.

Дата и место прощания с Сергеем Андриякой пока неизвестны, также пока не сообщается, где похоронят живописца.

Сергей Андрияка — признанный мастер акварельной живописи. Также он виртуозно владел техниками темперы , гуаши и масла. Художник-реалист Андрияка создавал картины, пронизанные любовью к родной земле.

Сергея Андрияку называли главным кремлевским художником: в Кремле висит 130 полотен народного художника России, там же выставлены работы его учеников.

В Москве Андрияка основал Академию акварели и изящных искусств, сейчас это один из самых известных творческих вузов Москвы. В марте в Школе акварели Сергея Андрияки прошел день открытых дверей, все желающие могли посетить выставки живописи, а также принять участие в мастер-классах и пробных уроках.

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