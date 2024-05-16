Украинские беженцы вывели из себя своей ленью Шольца

Канцлер призвал "гостей" заняться делом

Новый кризис грозит Евросоюзу из-за Украины. Главным пострадавшим может снова оказаться Германия - бывший локомотив европейской экономики, неожиданно превратившийся в “больного человека Европы”.

Как пишет британское издание UnHerd, с начала боевых действий на Украине страны ЕС предоставили статус временной защиты примерно 4,2 миллиона украинских беженцев. Больше других стран приняла Германия - 1,3 миллиона человек.

Из-за непродуманной политики правительств по Украине страны Европы уже приняли на себя мощный экономический удар — на них обрушился резкий скачок цен вкупе с деиндустриализацией. Все это спровоцировало по всей Европе бунт против элит. Вдобавок подавляющее большинство украинских беженцев в ФРГ сидит на пособии и даже не пытается найти работу. Немцам это настолько надоело, что уже даже канцлер Олаф Шольц призвал украинцев выйти на рынок труда – это позволит им остаться в стране.

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