ВСУ рассчитывают на западное оружие

Члены Североатлантического альянса должны продолжить военную поддержку Украины, несмотря на собственные соображения безопасности. Такое заявление сделал в четверг, 16 мая, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Бауэр выразил убежденность в том, что западным союзникам киевского режима "необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса", сообщает РИА Новости.

Между тем государства, которые еще вчера яро выражали поддержку Киеву, видимо, уже сомневаются, стоит ли тратиться на снабжение ВСУ оружием, если оно ничего не меняет на фронте.

Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная техника, поставляемая Киеву, станет законной мишенью для российских бойцов и будет гореть на поле боя. В подтверждение этого на Поклонной горе работает выставка трофейной техники, среди экспонатов — подбитые танки Leopard и Abrams производства ФРГ и США соответственно.

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