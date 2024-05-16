ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Словакия встала на порог гражданской войны после покушения на Фицо

11:59
  • четверг
  • 16 мая 2024

Преступление имеет политические мотивы

Словакия почти стоит на пороге гражданской войны. Такое заявление сделал в четверг, 16 мая, словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток в связи с покушением на главу правительства Роберта Фицо.

Нападение на премьера Словакии Фицо. Что известно
Покушение на премьера Словакии: кто и зачем пытался убить Роберта Фицо

Глава МВД Словакии подтвердил уже звучавшую версию о том, что покушение на премьер-министра было совершено по политическим мотивам. Напасть на премьера Роберта Фицо преступник решил после президентских выборов и "стрелял с ясной политической мотивацией".

Задержанному после покушения на Фицо 71-летнему мужчине предъявили обвинение в попытке убийства. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо связал случившееся с Фицо с его нежеланием накачивать киевский режим оружием и поддерживать вступление Украины в НАТО. Аналогичное мнение высказал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он заявил, что знает Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека — президент России выразил надежду на то, что это поможет пострадавшему политику выстоять.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Митинг в Словакии
Митинг в Словакии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.