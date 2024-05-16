Словакия встала на порог гражданской войны после покушения на Фицо

Преступление имеет политические мотивы

Словакия почти стоит на пороге гражданской войны. Такое заявление сделал в четверг, 16 мая, словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток в связи с покушением на главу правительства Роберта Фицо.

Глава МВД Словакии подтвердил уже звучавшую версию о том, что покушение на премьер-министра было совершено по политическим мотивам. Напасть на премьера Роберта Фицо преступник решил после президентских выборов и "стрелял с ясной политической мотивацией".

Задержанному после покушения на Фицо 71-летнему мужчине предъявили обвинение в попытке убийства. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо связал случившееся с Фицо с его нежеланием накачивать киевский режим оружием и поддерживать вступление Украины в НАТО. Аналогичное мнение высказал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он заявил, что знает Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека — президент России выразил надежду на то, что это поможет пострадавшему политику выстоять.

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