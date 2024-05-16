Стали известны последние слова художника Сергея Андрияки

Андрияка скончался на 66 году жизни

В Москве скончался художник Сергея Андрияка. Ему было 65 лет.

Официальная причина смерти пока не названа, однако, по данным Telegram-канала Mash, Андрияка скончался от онкологического заболевания - якобы он несколько лет страдал от рака кишечника.

Как рассказал РИА Новости представитель РПЦ Владимир Легойда, Сергей Андрияка умер в четверг утром. Он сообщил, что последними словами художника было — "всех люблю".

Сергей Андрияка родился в 1958 году в Москве. В 1982 году окончил Суриковку, спустя год вступил в Союз художников СССР. ЗА годы работы творческой деятельности художник написал больше 10 тысяч работ.

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