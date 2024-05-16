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Осужденному за убийство Михаила Круга не дали уйти на СВО

12:09
  • четверг
  • 16 мая 2024

Мужчина отбывает пожизненный срок

Члену банды "Тверские Волки" Александру Агееву, осужденному за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга, отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции.
Преступник прощен? В истории с убийством Круга появились странности

Агеев осужден на пожизненное заключение, он отбывает свой срок в колонии "Полярная сова". С начала СВО он изъявил желание отправиться в зону боевых действий с перспективой помилования. Однако суд уже дважды ему в этом отказывал, передает telegram-канал Mash.

Как сообщил Московский районный суд в Твери, приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на СВО.

Михаила Круга убили в его доме в ночь на 1 июля 2002 года. Артист получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до соседа, который вызвал скорую помощь. Артист скончался в больнице на 41-м году жизни. До сих пор уголовное дело об убийстве шансонье не закрыто.

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