Осужденному за убийство Михаила Круга не дали уйти на СВО

Мужчина отбывает пожизненный срок

Члену банды "Тверские Волки" Александру Агееву, осужденному за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга, отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции.

Агеев осужден на пожизненное заключение, он отбывает свой срок в колонии "Полярная сова". С начала СВО он изъявил желание отправиться в зону боевых действий с перспективой помилования. Однако суд уже дважды ему в этом отказывал, передает telegram-канал Mash.

Как сообщил Московский районный суд в Твери, приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на СВО.

Михаила Круга убили в его доме в ночь на 1 июля 2002 года. Артист получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до соседа, который вызвал скорую помощь. Артист скончался в больнице на 41-м году жизни. До сих пор уголовное дело об убийстве шансонье не закрыто.

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