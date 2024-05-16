Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области

Продолжается освобождение Волчанска

Подразделения ВС России под Харьковом продвинулись к населенному пункту Липцы. Начинается работа по его освобождению, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, обстановка в Харьковской области остается напряженной. Постоянно работает артиллерия и авиация, российские войска уверено двигаются вперед.

Глава Харьковской области подчеркнул, что самый главный город, который сейчас уже на пороге полного освобождения - это, несомненно, Волчанск. Армия России использует ВКС, удары наносятся по местам дислокации ВСУ, а также по колоннам, которые идут с разных направлений в Харьковскую область, приводит слова Ганчева РИА Новости.

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