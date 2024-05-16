Суд продлил арест исполнителей теракта в "Крокус сити холле"

Планируется рассмотреть ходатайства в отношении еще шести фигурантов дела

Басманный суд Москвы отказался выпустить из-под ареста Мухаммадсобира Файзова (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму), которого обвиняют в исполнении теракта в "Крокус сити холле". Рассмотрев ходатайство следствия в четверг, 16 мая, суд санкционировал продление ареста.

Аналогичное решение принято в отношении Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Оба обвиняемых останутся под стражей как минимум до 22 августа.

Суду предстоит в течение дня рассмотреть ходатайства следствия о продлении ареста еще шестерым фигурантам дела, сообщает ТАСС.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что "есть основной организатор, который сидит за границей". Называть его глава ФСБ не стал, сославшись на тайну следствия, но отметил, что "мы практически догадываемся, кто это".

Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что теракт организовала запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", хотя спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается пустить следствие по ложному следу.

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