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Медведев объяснил, почему Макрон и Шольц могут не бояться за свою жизнь

12:38
  • четверг
  • 16 мая 2024

Российский политик прокомментировал покушение на премьера Словакии

Западные политики "могут пока не трястись за свои шкуры" после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — "просто прагматика и нерусофоба". Такое заявление сделал в четверг, 16 мая, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

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Как написал Медведев в своем Telegram-канале, неудивительно, что первое за десятилетия политическое покушение в Европе "было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России". Фицо, по мнению Медведева, не утратил связь с реальностью "и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел".

Таких, как Фицо, в Европе единицы, а в поступке напавшего на него — "квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой". По этой причину президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольц, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе британского кабмина Риши Сунаку можно пока не бояться за свою жизнь, убежден российский политик.

Медведев пожелал Роберту Фицо поправиться как можно быстрее от тяжелого ранения.

Ранее словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток подтвердил уже звучавшую версию о том, что покушение на премьер-министра было совершено по политическим мотивам. Напасть на премьера Роберта Фицо преступник решил после президентских выборов и "стрелял с ясной политической мотивацией".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва самым решительным образом осуждает покушение, и пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо. При этом уточняется, что Братислава не просила Москву о какой-либо помощи в расследовании нападения на премьера.

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