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В Москве обсудили защиту граждан от фейков в интернете

14:47
  • четверг
  • 16 мая 2024

Выступили эксперты в сфере информационной политики и безопасности

Как защитить интернет-пользователей от недостоверной информации в сети, какие цифровые инструменты эффективны в противодействии фейкам. Этот важный вопрос в центре внимания участников круглого стола, который прошел в Общественной палате.

В ходе дискуссии мнениями поделились эксперты в сфере информационной политики и безопасности. Одним из действенных методов специалисты назвали критическое мышление, а также вовлечение граждан в распространение верифицированного контента.

Так, отличные результаты показало мобильное приложение "Хорошие новости". Проект был запущен осень прошлого года с целью информирования жителей России о достижениях страны. За полгода пользователями приложения стали более 33 тысяч человек.

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