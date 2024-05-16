Сергей Собянин провел личный прием граждан

Темы обращений были разные

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России провёл личный приём граждан. Вопросы звучали разные, от образования до благоустройства и метро. По многим решение было принято незамедлительно.

Прием москвичей с самыми насущными вопросами для Сергея Собянина - практика регулярная. Темы обращений абсолютно разные.

"Я проживаю в районе поселения Филимонковское. Я бы хотела обратиться к вам с вопросом освещения дороги от нашего жилого комплекса до остановки "Цветочные поляны". Она как раз ведет к метро "Филатов луг", - сказала Татьяна Сутула, руководитель студии декоративно-прикладного искусства МБУ "Центр культуры и спорта "Филимонковское".

"Хорошо, посмотрим, что там можно сделать. Сделаем освещение хорошее, чтобы безопасно было ходить", - сообщил Собянин.

Еще один вопрос из этого же поселения от Елены Лаврентьевой по видеосвязи. Москвичка переживает за строительство новых детских садов. Поселение развивается, молодых семей много, поэтому вопрос этот актуален.

"Мы в прошлом году включили в адресную программу, активно строим детский сад на 200 мест. Я уверен, что детский сад в этом году мы достроим и запустим в строй. Предполагали это сделать до конца года, но постараемся сделать это до 1 сентября, чтобы 1 сентября детишки пошли уже в новый детский сад", - рассказал Собянин.

Скорое открытие детского сада подтверждают и строители. "На данном этапе у нас строительно-монтажные работы уже практически полностью завершены. Все инженерные системы у нас выполнены, произведены индивидуальные пуско-наладочные испытания", - сообщил Александр Тарасеев, главный инженер подрядной строительной компании.

А в Южном Бутове переживают за условия, в которых тренируются юные спортсмены. "Я многодетная мама и мои дети посещают бассейн на Полянах, 35. ФОК у нас самый первый в нашем районе. Соответственно, он уже старый. И плитка, отваливается, и запах плесени имеется. Мы обращаемся к вам с помощью посодействовать в ремонте", - рассказала Ольга Орлова, специалист отдела долгов ГБУ "Жилищник района Южное Бутово".

"Ольга Алексеевна, мы знаем, у нас целый ряд спортивных комплексов находится уже в таком сложном состоянии, морально и физически устарели, потому что построены были давно. Поэтому мы приняли специальную программу восстановления спортивных объектов. И каждый год по десятку - по полтора реконструируем", - отметил Собянин.

Мэр рассказал, что ФОК "Южное Бутово" тоже попал в эту программу. Сейчас ведется проектирование и подготовка к реконструкции. А еще было много вопросов про экологию. Жители района Богородское переживают за состояние национального парка Лосиный остров.

"Ареал лосей сокращается из-за потери среди обитания. У меня к вам просьба - рассмотреть возможность проведения мероприятий по сохранению, приумножению популяции лосей на территории парка для будущих поколений", - сказал Иван Титов, директор строительной компании.

"Мы в прошлом году взяли по поручению президента Национальный парк Лосиный остров в ведение правительства Москвы. Поэтому мы создаем новую концепцию реабилитации в целом. Мы сейчас работаем с Российской академией наук, делаем специальную концепцию развития Лосиного острова, чтобы как раз сохранить животных, которые там живут, растения, с одной стороны. С другой стороны, дать возможность людям гулять и наблюдать за этим животным и растительным миром", - сообщил Собянин.

Ждут благоустройства и Оленьи пруды в парке Сокольники. Сергей Собянин пообещал, что до конца года их очистят и укрепят берега.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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