У руля огромного коллектива: директору Склифа Сергею Петрикову - 50 лет

Он пришёл в Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 18 лет

Рабочий день врача Склифа начинается в 7 утра с обхода тяжёлых больных. Ночь, отпуск, выходные - в расписании Сергея Петрикова таких слов нет. Он привык к цейтноту и круглосуточной занятости. Спасение человеческой жизни - важнее. И не потому, что профессия обязывает.

"Я всю жизнь занимаюсь реаниматологией. Ты понимаешь, что жизнь может оборваться в один момент, ты ее ценишь по-другому. Мы можем только делать свое дело, и на небесах решается, в какую сторону сдвинутся весы. Действительно, очень радостно, когда люди выживают и возвращаются к нормальной жизни", - рассказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Он пришёл в Институт скорой помощи в 18 лет. Начинал санитаром, медбратом. В вузе выбрал самую сложную специальность. И до сих пор помогает тем, кто ходит по самому краю. Говорит, счастье - быть нужным пациентам. Не меньшее счастье - чувствовать себя частью, а с некоторых пор и главой большой семьи Склифа. Потому о своих коллегах отзывается очень тепло.

"Я учусь у старших товарищей и продолжаю у них учиться. У нас взвешенный подход ко всему. У нас работают очень много молодых сотрудников. В то же самое время работает много аксакалов. Основное, что есть в институте - это люди", - отметил Сергей Петриков.

Здесь родина медицинских открытий, место смелых экспериментов. Именно в Склифе раньше остальных начали использовать рентген-диагностику, изобрели методику искусственного кровообращения, пересадили сердце и легкое собаке. Здесь творили науку яркие учёные: Красинцев, Юдин, Петров, Брюхоненко, Демихов. Во время войны их изобретения спасли жизни тысячам бойцов на фронте.

Встав у руля огромного коллектива, искренне гордится, что наука здесь, как и раньше, в авангарде. А умение сочетать ее с практикой во время коронавируса позволило выдержать вызов, брошенный пандемией.

"Мы очень много внедрили. И неинвазивная вентиляция, и различные методы респираторной поддержки. И гипербарическая оксигенация. И гелиево-кислородная смесь. И плазма тех, кто переболел с ковидом. Эта идея пошла из Института имени Склифосовского", - сообщил Сергей Петриков.

Не выходил из красной зоны всю пандемию. Бок о бок с коллегами при любом ЧП. Учёный, врач, руководитель огромного медицинского учреждения по-настоящему "болеет" за своё дело и, кажется, может сутками рассказывать о том, что такое гамма-нож и гибридные операционные. Словом, когда человек на своём месте, понимаешь: он счастлив.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"