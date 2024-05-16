Продолжается турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы"

За соревнованиями можно наблюдать и в режиме онлайн

Сильнейшие российские и зарубежные спортсмены принимают участие в 12-м турнире по бильярдному спорту "Кубок Мэра Москвы".

Соревнования престижные и занимают почётное место в международном календаре, ведь обладают статусом этапа Кубка мира. Ежегодно турнир собирает внушительное число участников.

На этот раз к важной дисциплине "Свободная пирамида" впервые добавилась новая, набирающая популярность - "Китайская восьмёрка". За "Кубком Мэра Москвы" по бильярду можно наблюдать и в режиме онлайн.

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