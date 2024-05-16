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В Музее Гаража особого назначения воссоздали интерьеры Ближней дачи Сталина

15:13
  • четверг
  • 16 мая 2024

Можно увидеть оригинальную мебель

Ближняя дача Иосифа Сталина для посещения закрыта. Но увидеть, как жил и где работал советский лидер, можно в Музее Гаража особого назначения, где воссоздали интерьер его резиденции.

"Панели, отделанные деревом в точно таком же стиле, в котором оформлена сама Ближняя дача. То есть вы здесь можете увидеть принцип оформления и оригинальную мебель", - рассказала Елена Рычкова, главный научный сотрудник Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Вот рабочий стол, где все разложено так, словно хозяин только что покинул свою комнату. На столе - канцелярские принадлежности, папка с документами и календарик. Он остался открыт на дне смерти Сталина. 5 марта 1953 года. О чем свидетельствует запись карандашом.

Рядом со столом - кресло вождя из большой гостиной и журнальный столик, на котором его любимые сигареты "Герцеговина Флор" и, конечно, знаменитая трубка. Все эти предметы после смерти советского лидера хранились на Ближней даче. В музей их привезли несколько дней назад. Впервые экспонируются и подарки Мао Цзедуна. В Москву китайский лидер привез бронзовые вазы, этажерку из дерева карагач и шелковые панно с изображениями журавлей.

"Это был единственный случай, абсолютно исключительная история, когда Иосиф Виссарионович Сталин пригласил иностранного гостя остановиться фактически в месте своего проживания", - отметила Елена Рычкова.

За те два месяца, что Мао Цзедун гостил в СССР, он успел буквально влюбиться в отечественный автопром. Модель того самого лимузина представительского класса ЗИС-110, из окна которого китайский лидер смотрел на город, сохранилась и представлена в экспозиции. В Поднебесной же ничего подобного не было, и на помощь друзьям пришел Советский союз.

"В пятьдесят третьем году был заложен автомобильный завод. Он существует до сих пор. Это первый автомобильный завод в Китае, который был построен с помощью советских специалистов", - пояснила Екатерина Токарева, начальник экскурсионного отдела Музея Гаража особого назначения.

При этом уже в пятидесятом Сталин перемещался на первой бронированной в СССР машине ЗИС-115. Новая модель визуально была копией ЗИС-110. На первый взгляд, ЗИС-115 ничем не отличается от своего предшественника, но все же разница между ними есть. Эта машина намного тяжелее и не просто так. Она защищена гигантской броней. Можно оценить толщину двери, а также стекла. Опустить и поднять его можно только вручную с помощью гидравлического насоса.

На тот момент автомобиль был самым защищенным в мире и стал одним из символов сталинской эпохи. Но все же сейчас автомобили далеко не главные экспонаты - увидеть их в музее можно в любой день. А вот познакомиться с интерьерами резиденции Сталина - возможность редкая.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Интерьер Ближней дачи Сталина
Интерьер Ближней дачи Сталина
Музей Гараж
Музей Гараж
Интерьер Ближней дачи Сталина
Интерьер Ближней дачи Сталина
Музей Гараж
Музей Гараж
Музей Гараж
Музей Гараж
Музей Гараж
Музей Гараж
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