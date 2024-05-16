В Музее Гаража особого назначения воссоздали интерьеры Ближней дачи Сталина

Можно увидеть оригинальную мебель

Ближняя дача Иосифа Сталина для посещения закрыта. Но увидеть, как жил и где работал советский лидер, можно в Музее Гаража особого назначения, где воссоздали интерьер его резиденции.

"Панели, отделанные деревом в точно таком же стиле, в котором оформлена сама Ближняя дача. То есть вы здесь можете увидеть принцип оформления и оригинальную мебель", - рассказала Елена Рычкова, главный научный сотрудник Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Вот рабочий стол, где все разложено так, словно хозяин только что покинул свою комнату. На столе - канцелярские принадлежности, папка с документами и календарик. Он остался открыт на дне смерти Сталина. 5 марта 1953 года. О чем свидетельствует запись карандашом.

Рядом со столом - кресло вождя из большой гостиной и журнальный столик, на котором его любимые сигареты "Герцеговина Флор" и, конечно, знаменитая трубка. Все эти предметы после смерти советского лидера хранились на Ближней даче. В музей их привезли несколько дней назад. Впервые экспонируются и подарки Мао Цзедуна. В Москву китайский лидер привез бронзовые вазы, этажерку из дерева карагач и шелковые панно с изображениями журавлей.

"Это был единственный случай, абсолютно исключительная история, когда Иосиф Виссарионович Сталин пригласил иностранного гостя остановиться фактически в месте своего проживания", - отметила Елена Рычкова.

За те два месяца, что Мао Цзедун гостил в СССР, он успел буквально влюбиться в отечественный автопром. Модель того самого лимузина представительского класса ЗИС-110, из окна которого китайский лидер смотрел на город, сохранилась и представлена в экспозиции. В Поднебесной же ничего подобного не было, и на помощь друзьям пришел Советский союз.

"В пятьдесят третьем году был заложен автомобильный завод. Он существует до сих пор. Это первый автомобильный завод в Китае, который был построен с помощью советских специалистов", - пояснила Екатерина Токарева, начальник экскурсионного отдела Музея Гаража особого назначения.

При этом уже в пятидесятом Сталин перемещался на первой бронированной в СССР машине ЗИС-115. Новая модель визуально была копией ЗИС-110. На первый взгляд, ЗИС-115 ничем не отличается от своего предшественника, но все же разница между ними есть. Эта машина намного тяжелее и не просто так. Она защищена гигантской броней. Можно оценить толщину двери, а также стекла. Опустить и поднять его можно только вручную с помощью гидравлического насоса.

На тот момент автомобиль был самым защищенным в мире и стал одним из символов сталинской эпохи. Но все же сейчас автомобили далеко не главные экспонаты - увидеть их в музее можно в любой день. А вот познакомиться с интерьерами резиденции Сталина - возможность редкая.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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