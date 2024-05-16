Китай поддержал действия России по защите своего суверенитета

Лидеры двух стран подписали соответствующее заявление

Власти КНР поддерживают действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также выступают против вмешательства извне в ее дела. Такой пункт содержится в совместном заявлении, подписанном лидерами двух стран в четверг, 16 мая.

Согласно документу, Москва и Пекин исходят из того, что для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. При этом следует учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности.

Также Россия и Китай отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине.

Москва позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу, цитирует заявление РИА Новости.

Ранее член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин заявил, что КНР осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР заявил, что на фоне ситуации на Украине Соединенные Штаты готовы вводить новые санкции против Китая. Цель введения рестрикций – заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой.

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