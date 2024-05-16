Главного кадровика Минобороны посадили в камеру с холодильником и ТВ

Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы

Бывший начальник кадрового управления Министерства обороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении крупной взятки, содержится в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом в четверг, 16 мая, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Администрация следственного изолятора сообщила, что от общения с членами ОНК арестант отказался, не объясняя причины.

Мельников рассказал, что Кузнецова поместили в камеру площадью от 8 до 12 квадратных метров, в которой имеется есть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник. По всей вероятности, пока арестованный содержится в камере один, без соседей — ему еще предстоит пройти карантин, сообщает "Интерфакс".

Под арестом остается еще один бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны — экс-заместитель главы ведомства Тимур Иванов. Он также обвиняется в коррупции при курировании военно-строительного комплекса. Иванов успел обжаловать избранную ему меру пресечения, но получил отказ в ее смягчении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"