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СКР заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины

14:48
  • четверг
  • 16 мая 2024

У подобных преступлений нет срока давности

Следственный комитет заочно предъявил обвинения ещё двоим фигурантам резонансных преступлений киевского режима в Донбассе. Доклад заслушал председатель ведомства Александр Бастрыкин на совещании в Луганске.

Уголовные дела возбуждены в отношении экс-замминистра обороны Украины Петра Мехеда - он был в этой должности в период с 2014 по 2015 годы - а также бывшего руководителя главного оперативного управления - заместителя начальника генерального штаба ВСУ Виктора Бокия. Он занимал пост в 2019-м году.

В результате их преступных действий в Донбассе погибли и получили ранения 165 человек, в том числе 7 детей. Были разрушены десятки жилых домов. Правоохранители подчеркнули, что у подобных преступлений нет срока давности.

В ходе заседания Бастрыкину также доложили о выявлении новых наёмников в рядах ВСУ. Обвинения предъявлены ещё 48 иностранцам. А всего в списке более 600 граждан из 50 государств. Все они объявлены в розыск.

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