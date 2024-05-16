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Зеленский прибыл в Харьков

13:12
  • четверг
  • 16 мая 2024

Украинский президент провел заседание ставки

Главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Украинский президент 16 мая приехал в Харьков, где провел заседание ставки.

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Зеленский признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ. Он пообещал, что Киев будет усиливать подразделения на этом направлении. Как написал украинский лидер в своем Telegram-канале, он выслушал также командующих Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаила Драпатого.

Зеленскому также представили доклады глава Службы безопасности Украины, руководители Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки. В заседании  участвовали представители местной власти из приграничных и прифронтовых регионов страны.

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