Зеленский прибыл в Харьков

Украинский президент провел заседание ставки

Главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Украинский президент 16 мая приехал в Харьков, где провел заседание ставки.

Зеленский признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ. Он пообещал, что Киев будет усиливать подразделения на этом направлении. Как написал украинский лидер в своем Telegram-канале, он выслушал также командующих Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаила Драпатого.

Зеленскому также представили доклады глава Службы безопасности Украины, руководители Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки. В заседании участвовали представители местной власти из приграничных и прифронтовых регионов страны.

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