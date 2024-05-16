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Facebook* и Instagram* попали под следствие в Евросоюзе

13:43
  • четверг
  • 16 мая 2024

Соцсети подозреваются в нарушении прав несовершеннолетних

Еврокомиссия начала расследование в отношении Facebook* и Instagram*. Как уточняется в заявлении ЕК, опубликованном в четверг, 16 мая, социальные сети подозреваются в нарушении прав несовершеннолетних пользователей, говорится в заявлении ЕК на ее официальном сайте.

Социальные сети далеко не впервые попадают в поле зрения юристов в связи с нарушением прав пользователей.

В мае 2023 года суд в Москве взыскал 4,5 миллиона рублей с признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta по иску российских блогеров. Они оплатили размещение рекламы в соцсетях компании, но когда после начала спецоперации она отключила возможности продвижения в соцсетях для россиян, блогеры понесли убытки.

В октябре 2022 года Солнцевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к Facebook* из-за частой отправки в бан по причине созвучности фамилии спортсмена с разговорным прозвищем украинцев. Всего он отсудил у соцсети 65 миллионов рублей.

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

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