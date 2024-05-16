Путин о визите в Китай: "Чувствую себя как дома"

Китайцы очень гостеприимны

Президент России Владимир Путин извинился за то, что забыл о переводе на китайский язык.

В ходе выступления на торжественном концерте в Пекине, посвященном открытию годов культуры двух стран, российский лидер произнес длинную фразу, не дав переводчику времени на перевод.

"Извините, пожалуйста <…> Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски понимают", - сказал Путин.

Президент добавил, что китайский народ очень гостеприимный, пишет "Российская газета".

Путин прилетел в Китай накануне, Это его первая зарубежная поездка с момента переизбрания. 16 мая Путин проводит встречи в Пекине, 17 мая он поедет в Харбин.

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