Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Солнце в Тельце соединяется с Юпитером

Овны

Двойственный день: с одной стороны, звезды обещают рост доходов, а с другой – расходы тоже могут рвануть вверх. В общем, деньги не дадут вам заскучать!

Тельцы

Солнце в вашем знаке соединяется с Юпитером - редкое событие! Хватайтесь за шансы, которые на прощание дарит планета удачи. И не бойтесь выглядеть жадными.

Близнецы

Будьте осторожны, даже если вас назовут перестраховщиком. Многие события будут происходить нежданно-негаданно, а люди откроются с необычной стороны.

Раки

Дружеские отношения станут еще крепче, либо вас свяжут деньги и общие дела. Этот день прекрасен для приема гостей, светских мероприятий, важных встреч.

Львы

Пан или пропал: Солнце объединилось с Юпитером, чтобы довести все до максимума. Не теряйтесь и делайте то, на что вам не хватало храбрости или даже наглости.

Девы

Не разменивайтесь на мелочи, выбирайте цель, от которой захватывает дух. Соединение Юпитера с Солнцем в родственном Тельце - это день больших возможностей!

Весы

Большие скидки или впечатляющие продажи могут вскружить головы представителям этого знака. Однако новые знакомые или партнеры могут оказаться нарциссами или врунами, имейте в виду!

Скорпионы

Охотитесь на богатого принца или дочку миллионера? Тогда этот день для вас! Ну а если вас заботят другие дела, знайте, что сегодня вы будете успешны, работая в паре.

Стрельцы

Избегайте излишеств как в еде, так и в удовольствиях. Есть и хорошие новости: вас могут повысить в должности или сделать рабочее место более комфортным.

Козероги

Вы получите огромное удовольствие от развлечений, застолий, ивентов. Однако следите за своими тратами: сегодня тот редкий день, когда вам захочется быть щедрыми.

Водолеи

Если хотите сделать свой дом уютнее и даже роскошнее, у вас это получится. Главное, не транжирьте деньги. Подумайте, как использовать то, что у вас уже имеется.

Рыбы

Настал удачный день для покупки телефона, компьютера, автомобиля, а также книг. Правда, есть риск переплатить за красивую обложку и бренд, так что изучайте цены.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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