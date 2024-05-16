ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молдавский оппозиционер Илан Шор получил российский паспорт

14:00
  • четверг
  • 16 мая 2024

Это осложняет его выдачу Молдавии

Молдавский оппозиционный политик и глава оппозиционного блока "Победа" Илан Шор получил российское гражданство. Об этом рассказал сам политик.

Илан Шор отметил, что не живет постоянно в России и не планирует отказываться от имеющегося у него израильского паспорта.

Как заявил глава Национального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу, Шор стал россиянином с начала 2024 года — это осложняет процедуру его экстрадиции, так как по нормам международного права ни одно государство не выдает своих собственных граждан, сообщает ТАСС.

Илан Шор участвовал в съезде представителей молдавской оппозиции, который проводился в апреле в Москве. Его партию "Шор", которая является одной из старейших в Молдавии, ликвидировали как раз после того, как она набрала популярность, а против самого политика возбудили уголовное дело, вынудив уехать из страны.

По словам Илана Шора, современная Молдавия — это "захваченное государство", превращенное в ГУЛАГ, где любой инакомыслящий лишен права голоса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Илан Шор
Илан Шор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.