Молдавский оппозиционер Илан Шор получил российский паспорт

Это осложняет его выдачу Молдавии

Молдавский оппозиционный политик и глава оппозиционного блока "Победа" Илан Шор получил российское гражданство. Об этом рассказал сам политик.

Илан Шор отметил, что не живет постоянно в России и не планирует отказываться от имеющегося у него израильского паспорта.

Как заявил глава Национального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу, Шор стал россиянином с начала 2024 года — это осложняет процедуру его экстрадиции, так как по нормам международного права ни одно государство не выдает своих собственных граждан, сообщает ТАСС.

Илан Шор участвовал в съезде представителей молдавской оппозиции, который проводился в апреле в Москве. Его партию "Шор", которая является одной из старейших в Молдавии, ликвидировали как раз после того, как она набрала популярность, а против самого политика возбудили уголовное дело, вынудив уехать из страны.

По словам Илана Шора, современная Молдавия — это "захваченное государство", превращенное в ГУЛАГ, где любой инакомыслящий лишен права голоса.

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