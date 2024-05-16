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Уклонистам на Украине пригрозили судом без права апелляции

14:13
  • четверг
  • 16 мая 2024

Принятые поправки заставили военнобязанных украинцев прятаться от военкомов

Решение об отправке мобилизованного на фронт на Украине может быть обжаловано, но это долгий процесс, а некоторые решения и вовсе не дают права апелляции. Такое заявление сделал член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.
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Несмотря на жесткое неприятие обществом поправок, ужесточивших мобилизацию в ряды ВСУ, парламентарий не предвидит большого количества судебных разбирательств. Он объяснил это тем, что "соревноваться с государством таким образом — это как стрелять себе в голову или повторить судьбу утопившихся в Тисе".

Еще одна болезненная мера для уклонистов — лишение водительских прав. Федиенко заявил, что подобное наказание невозможно обжаловать — законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции", сообщает РИА Новости.

В попытках избежать мобилизации и не стать пушечным мясом украинцы массово бегут из страны. Лычаковский районный суд Львовской области рассматривал уголовное дело, согласно материалам которого сами пограничники выпустили из страны 207 украинских граждан призывного возраста.

Бегут не только потенциальные призывники, но и бойцы ВСУ. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что число сбежавших из украинской армии солдат приближается к сотне тысяч.

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Мобилизация на Украине
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