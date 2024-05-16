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МИД России оценил приостановку финансирования Ереваном ОДКБ

14:10
  • четверг
  • 16 мая 2024

Это не трагедия

Приостановка финансирования Организации Договора коллективной безопасности Ереваном – не трагедия, заявили в МИД России. По словам замглавы ведомства Александра Панкина, ОДКБ продолжает работать, а Армения не выходит из организации.

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Ранее в армянском МИД объявили, что страна прекращает финансирование ОДКБ в 2024 году. Ереван отказался присоединяться к решению Совета коллективной безопасности организации от 23 ноября 2023 года.

Панкин отметил, что в жизни ОДКБ бывали ситуации, когда страны задерживали свои взносы или выплачивали их частями. Обеспокоенность вызывает дальнейший курс Еревана с военно-политической точки зрения.  Армения должна хорошо представлять и понимать как свои национальные интересы, так и возможностями обеспечения собственной безопасности, приводит слова российского дипломата РИА Новости.

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