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Собянин: Каскад из пяти прудов в "Сокольниках" до конца года приведут в порядок

14:11
  • четверг
  • 16 мая 2024

Строители работают бережно

В этом году в Москве приведут в порядок более 20 водоемов, в частности благоустроят пять Оленьих прудов в парке Сокольники.

Работы по их благоустройству будут выполнены до конца 2024 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на просьбу жительницы района Сокольники Натальи Зиновьевой.

Строители уже приступили к работам по нескольким прудам. Водоемы нужно очистить, а берега укрепить, при этом не нарушить сложившуюся экосистему.

"Поэтому, я думаю, мы до конца года их полностью восстановим, и они будут по-прежнему вас радовать", - сказал мэр.

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