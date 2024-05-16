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Глава ЦБ рассказала, когда можно ждать снижения ключевой ставки

14:57
  • четверг
  • 16 мая 2024

Все зависит от динамики инфляции

Ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2024 года. Такое заявление сделала в четверг, 16 мая, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

В комментарии Telegram-каналу Shot глава регулятора уточнила, что сначала необходимо добиться сокращения уровня инфляции — тогда можно будет говорить о снижении ставки.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, заверил, что его ведомство будет делать для этого все необходимое с точки зрения бюджетной политики.

26 апреля Банк России уже в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор заявил, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что стратегическая задача отечественной экономики – нарастить выпуск товаров и услуг, прежде всего на собственной технологической базе. При этом "угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, она все-таки над нами еще висит", рассказал президент.

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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