Собянин: За пять лет в Москве благоустроили территории у 141 станции метро

Благоустройство проводится поэтапно

Житель столичного района Ломоносовский Алексей Заремба обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой улучшить пешеходную и транспортную доступность строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии Московского метро. Мэр пояснил, что благоустройство вокруг новых станций метро осуществляется поэтапно.

Первый этап – непосредственно возле самой станции, второй этап – работы по обеспечению максимальной доступности жителей к новому транспортному объекту. Мы на всех станциях, которые строим, и даже на старых станциях, где нет строительства, делаем максимально комфортные пешеходные связи: освещение, дорожное покрытие, чтобы было безопасно и комфортно. По "Дружбе Народов" все то же самое сделаем. Сделаем благоустройство вокруг самой станции, и постараемся сделать второй этап уже в этом же году.

Троицкая линия метро будет введена в эксплуатацию в два этапа. Первый участок запустят в 2024 году, а в 2025 году новая ветка подземки заработает в полном объеме.

В столице продолжается активная работа над расширением и усовершенствованием транспортной сети и инфраструктуры. 15 мая Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро на участке "Народное ополчение — Бульвар Генерала Карбышева". Строительство осуществляется в плотной жилой застройке, вынесено много коммуникаций.

Особое внимание уделяется благоустройство прилегающих к станциям метро территорий. В ТиНАО благоустроят более шести гектаров территории у станции метро "Тютчевская" Троицкой линии метро. Уже ведется планировка земляного полотна, устройство дождевой канализации и уличного освещения. Будут высажены газон, деревья и кустарники, появятся цветники и клумбы.

Ранее сообщалось, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года. Голосование проходило через платформу "Активный гражданин". Лидерами 2023 года стали станции "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, а также "Сокольники" Большой кольцевой линии.

По случаю 90-летия столичного метрополитена в Москве выпустят книгу с рассказами пассажиров. Сергей Собянин предложил всем, у кого есть теплые воспоминания, связанные с метро, поделиться ими на Едином транспортном портале до 15 января 2025 года.

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