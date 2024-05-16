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Российские ПВО за сутки сбили три МиГ-29 ВСУ

14:46
  • четверг
  • 16 мая 2024

Поражен пункт дислокации иностранных наемников

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три украинских самолета МиГ-29. Также уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, силы ПВО за последние сутки сбили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Также ликвидирована ракета "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS производства США, пять французских управляемых авиационных бомб "Hammer" и четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

ВС России также уничтожили склад хранения безэкипажных катеров. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации националистического формирования ГУР Минобороны Украины "Сонечко" и иностранных наемников. Нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 113-ти районах.

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