ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме объяснили приезд Зеленского в Харьков

14:37
  • четверг
  • 16 мая 2024

Киеву нужно организовать гуманитарные коридоры

В Госдуме России объяснили приезд президента Украины Владимира Зеленского в Харьков.
Зеленский прибыл в Харьков

Визит связан со сложной ситуацией для Вооруженных сил Украины на данном направлении, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди", - объяснил он в беседе с "Лентой.ру".

Депутат подчеркнул, что украинской власти необходимо организовать гуманитарные коридоры.

Ранее жители Харьковской области заявили, что киевская власть не спешит организовывать эвакуацию.

"Глава поселка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ части региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.