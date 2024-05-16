В Госдуме объяснили приезд Зеленского в Харьков

Киеву нужно организовать гуманитарные коридоры

В Госдуме России объяснили приезд президента Украины Владимира Зеленского в Харьков.

Визит связан со сложной ситуацией для Вооруженных сил Украины на данном направлении, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди", - объяснил он в беседе с "Лентой.ру".

Депутат подчеркнул, что украинской власти необходимо организовать гуманитарные коридоры.

Ранее жители Харьковской области заявили, что киевская власть не спешит организовывать эвакуацию.

"Глава поселка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ части региона.

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