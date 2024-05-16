ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стрелявший в Фицо выступал против приостановки помощи Украине

15:18
  • четверг
  • 16 мая 2024

Покушение носило политический характер

Задержанный за покушение на премьер-министра Словакии Юрай Цинтула был не согласен с действиями кабмина, включая его решение прекратить отправку военной помощи Украине. Об этом в четверг, 16 мая, рассказал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

Нападение на премьера Словакии Фицо. Что известно
Появилось видео с места нападения на премьера Словакии
Покушение на премьера Словакии: кто и зачем пытался убить Роберта Фицо

Политик уточнил, что в числе претензий к правительству, возглавляемому Робертом Фицо, преступник назвал остановку военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставку председателя судебного совета.

По этим причинам Цинтула "решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", цитирует Шутай-Эштока РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал неудивительным то, что первое за десятилетия политическое покушение в Европе "было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России". Медведев охарактеризовал Фицо как "просто прагматика и нерусофоба".

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо связал случившееся с Фицо с его нежеланием накачивать киевский режим оружием и поддерживать вступление Украины в НАТО. Аналогичное мнение высказал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Юрай Цинтула, задержанный за покушение на Роберта Фицо
Юрай Цинтула, задержанный за покушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо
Юрай Цинтула, задержанный за покушение на Роберта Фицо
Юрай Цинтула, задержанный за покушение на Роберта Фицо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.