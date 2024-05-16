Стрелявший в Фицо выступал против приостановки помощи Украине

Покушение носило политический характер

Задержанный за покушение на премьер-министра Словакии Юрай Цинтула был не согласен с действиями кабмина, включая его решение прекратить отправку военной помощи Украине. Об этом в четверг, 16 мая, рассказал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

Политик уточнил, что в числе претензий к правительству, возглавляемому Робертом Фицо, преступник назвал остановку военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставку председателя судебного совета.

По этим причинам Цинтула "решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", цитирует Шутай-Эштока РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал неудивительным то, что первое за десятилетия политическое покушение в Европе "было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России". Медведев охарактеризовал Фицо как "просто прагматика и нерусофоба".

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо связал случившееся с Фицо с его нежеланием накачивать киевский режим оружием и поддерживать вступление Украины в НАТО. Аналогичное мнение высказал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

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