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Зеленский нашел способ отстоять Харьков

15:21
  • четверг
  • 16 мая 2024

Ему нужно всего две системы Patriot

Владимир Зеленский знает, как отстоять Харьков. ВС России не смогут занять город, если Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае Харьков потерян, заявил украинский президент в интервью телеканалу ABC.

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Зеленский прибыл в Харьков

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Харьков. Украинский лидер провел здесь заседание ставки – притом, что ВС России ведут активные бои в 20 километрах от города.

В своем Telegram-канале Зеленский назвал харьковское направление крайне сложным для украинской армии и заявил, что Киев будет усиливать находящиеся здесь подразделения. Он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского и командующих группировками.

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