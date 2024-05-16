Зеленский нашел способ отстоять Харьков

Ему нужно всего две системы Patriot

Владимир Зеленский знает, как отстоять Харьков. ВС России не смогут занять город, если Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае Харьков потерян, заявил украинский президент в интервью телеканалу ABC.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Харьков. Украинский лидер провел здесь заседание ставки – притом, что ВС России ведут активные бои в 20 километрах от города.

В своем Telegram-канале Зеленский назвал харьковское направление крайне сложным для украинской армии и заявил, что Киев будет усиливать находящиеся здесь подразделения. Он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского и командующих группировками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"