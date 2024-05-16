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От заморозков в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров

15:29
  • четверг
  • 16 мая 2024

Нужно оперативно организовать пересев

Майские заморозки привели к гибели посевов на площади примерно 830 тысяч гектаров.

В общем масштабе это около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур. Важно успеть в агрономические сроки, передает ТАСС. В Минсельхозе подчеркнули, что для этого есть все необходимые ресурсы.

Холода привели к гибели урожая в Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской и Орловской областях. В частности, в Липецкой области заморозки уничтожили половину урожая плодово-ягодных культур В регионе также погибло 5% сельскохозяйственных культур от общей посевной площади. Больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла.

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