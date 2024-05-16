Жертва либерализма: кто такой Юрай Цинтула, стрелявший в премьера Словакии

71-летний писатель был очень активно вовлечен в политические события

Рядом с больницей, где врачи борются за жизнь Роберта Фицо, уже сутки - ажиотаж. Полиция, пресса - все ждут новостей. Но они пока неутешительные. Жизнь премьера в серьезной опасности. Накануне Фицо пережил сложнейшую операцию, которая длилась 5 часов.

"Состояние стабильное, но оно действительно очень серьезное. Поэтому он будет находиться в отделении интенсивной терапии больницы Рузвельта", - сообщила Мириам Лапуникова, директор больницы.

Все новые детали появляются о личности нападавшего. Юраю Цинтуле 71 год. Он писатель. Его сын сообщил полиции, что у отца было оружие. Когда-то он работал охранником. Убивать Роберта Фицо якобы не планировал. Но хотел нанести вред здоровью. На допросе подозреваемый заявил: стрелял в премьер-министра по политическим мотивам.

"Не согласен с политикой правительства", - сказал он.

Юрай Цинтула не просто симпатизирует словацкой оппозиции. Его не единожды видели на митингах. Он часто критиковал в соцсетях действующие власти. Много писал о том, что Словакия живет в атмосфере ненависти. И в этом якобы виновато правительство.

Цинтула - образец человека, которого либеральные активисты "накрутили" до такой степени, что он схватился за оружие. Нападавший, например, был резко против приостановки поставки вооружений Украине.

"Подозреваемый был очень активно вовлечен в политические события. Это упразднение офиса специального прокурора, прекращение военной помощи Украине, вмешательство в работу общественного телевидения и увольнение председателя Судебного совета", - отметил Матуш Шутай-Эшток, министр внутренних дел Словакии.

То, что в Словакии политические страсти накалены, после нападения признают многие - и политики, и простые граждане. СМИ сегодня всерьез обсуждают, что в стране вот-вот начнется гражданская война. До нападения на премьер-министра многим казалось - оппозиционеры просто выражают иную точку зрения. Теперь ясно, на что они способны.

Политики в Словакии сейчас пытаются успокоить население. И друг друга. Нужно решить, кто на время лечения заменит Фицо на должности премьер-министра.

"Сегодня мы договорились пригласить лидеров всех парламентских политических партий в президентский дворец с единственной целью - успокоить ситуацию и отказаться от насилия", - сообщила Зузана Чапутова, президент Словакии.

Назвать Фицо пророссийским политиком нельзя. Но то, что он часто не поддерживает популярные в ЕС решения, - факт. Премьер-министр Словакии, в частности, против поставок оружия и военных Украине. И не раз заявлял, что будет блокировать ее членство в НАТО. Фицо уверен - это шаг к Третьей мировой. Украинский конфликт начался, по его мнению, в 2014-м. Впрочем, несмотря ни на что, многие западные политики выразили слова поддержки словацкому премьеру.

Цинтуле же грозит 25 лет тюрьмы: ему выдвинули обвинение в умышленном покушении из мести. Совет безопасности Словакии принял решение усилить охрану всех политиков. Есть предположение, что на ряд других чиновников готовятся покушения. За публикациями оппозиционеров в соцсетях обещают следить полицейские.

Нападение планировалось и на Александра Вучича, президента Сербии. Еще одного политика, которого в Европе называют "пророссийским". На сайте МВД страны появилось сообщение о том, что "из-за угрозы" задержали некоего Драгана Миятовича из Сомбора. Подробности не приводятся.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"