Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай

Событие знаковое и показательное не только для двух стран, но и для всего мира

Красная ковровая дорожка, рота почетного караула, внушительный мотоэскорт. Так Владимира Путина встречали в аэропорту Пекина. Это первый после инаугурации зарубежный визит российского лидера. Уровень наивысший - государственный. Его китайский коллега после переизбрания тоже первым делом посетил Москву. И это говорит о многом. И так заставляет нервничать западный мир: партнерство России и КНР - стратегическое.

Видеооператоры и фотографы едва не сбивают друг друга. Им важно не упустить ни одной, даже самой мелкой детали. Ведь китайцы очень любят дипломатию символов. На фоне того, как в КНР скромно и прохладно встречали канцлера Германии и госсекретаря США, каждый этап торжественной церемонии приветствия Владимира Путина - знак особого отношения к нему. Над площадью Тяньаньмэнь развевается триколор. Оркестр дает сигнал на орудийный залп, дальше звучат российский и китайский гимны. И "Подмосковные вечера" в исполнении военных музыкантов. Пекинские школьники приветствуют Владимира Путина цветами и флагами обеих стран.

Переговоры начинаются, что называется, на ногах. По дороге Владимир Путин и Си Цзиньпин успевают обсудить тему сельского хозяйства. Сначала - встреча в узком составе. По левую руку от российского лидера секретарь Совбеза Сергей Шойгу, по правую - глава МИДа Сергей Лавров. За столом также - вице-премьеры и министр обороны. В приветственном слове Путин неоднократно подчеркивает: наша делегация здесь - среди друзей. Которые мыслят в одном направлении.

"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве", - отметил Путин.

Большинство членов делегаций обеих стран хорошо знакомы друг с другом. Еще бы - более 40 встреч за последние годы. Поэтому взаимные обращения "дорогой друг" - не просто вежливость.

"Уважаемые президент Путин и министры российской стороны, уважаемый президент Путин, мой большой друг, я приветствую вас в Китае с государственным визитом. За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях. Вытерпели испытания переменчивой международной ситуацией и стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами, отличающимися взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - сказал Си.

Владимир Путин рассказал, что в ходе неформальной встречи проинформирует китайского лидера о ситуации вокруг Украины. У Москвы и Китая - схожие взгляды на пути разрешения этого и других конфликтов.

"Продвигать политическое урегулирование проблем горячих точек ради правды и справедливости. В сегодняшнем мире все еще силён менталитет холодной войны, односторонняя гегемония, блоковая конфронтация. Политика силы напрямую угрожает миру во всём мире и безопасности всех стран. Китай и Россия считают политическое урегулирование правильным путём разрешения украинского кризиса. Позиция Пекина по этому вопросу последовательна и ясна, а именно - соблюдение принципов и норм устава ООН, уважение государственного суверенитета и справедливых опасений в сфере безопасности, формирование новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - заявил Си Цзиньпин.

По итогам переговоров с Си Цзиньпином Москва и Пекин осудили инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и напомнили о праве на применение ответных мер. Договорились далее углублять сотрудничество в военной области, расширять масштабы совместных учений. Китай и Россия едины в формировании нового миропорядка. И то, что организации, в которые входят и Москва, и Пекин, прирастают все новыми членами - знак того, что вектор задан правильный.

"С этих позиций Россия и Китай плодотворно взаимодействуют и в БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году, и в Шанхайской организации сотрудничества, председательство в которой перейдет к Китаю в июле. Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнёрства", - подчеркнул Путин.

Пекин - главный торговый партнер Москвы. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и стремится к рекордным 250 миллиардам долларов. Хотя правильнее уже считать в рублях и юанях.

"Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и дальше укреплять контакты по линии кредитных банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", - добавил Путин.

План развития ключевых направлений российско-китайского экономического партнерства разработан аж до 2030 года. В приоритете - энергетика, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, строительство, транспорт, сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций. Взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами. Путин напомнил о строительстве атомных станций в Китае и нового адронного коллайдера в Дубне. Китайский автопром не просто заменяет ушедших корейцев, европейцев и японцев, занимает лидирующие позиции. Россия, в свою очередь, насыщает рынок КНР продовольствием, и экспорт только растет. Взаимные инвестиции - более 80 крупных проектов на сумму свыше 200 миллиардов долларов.

В первый же день визита Владимира Путина в Китай было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также 10 документов.

В этом году - 75 лет установления дипломатических отношений между двумя странами. Массовое изучение русского языка китайцами и празднование китайского Нового года в Москве как нельзя лучше характеризует уровень развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан". - отметил Путин.

Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт масштабной программе перекрестных годов культуры России и КНР. Российский лидер отдельно отметил теплую и дружескую атмосферу, которую создала принимающая сторона. Настолько уютную, что гости забыли о трудностях перевода.

Несмотря на более чем насыщенный мероприятиями день, вечером Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили общение. Неформальное. В правительственной резиденции. Предполагается, что именно это место обсуждения основных тем внешнеполитического сотрудничества. Просто за чашкой чая. И это тоже говорит об особом характере отношений между странами и их лидерами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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