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Западные СМИ назвали события под Харьковом решающей битвой

22:27
  • четверг
  • 16 мая 2024

США в спешке объявили об отправке Украине новой партии военной помощи

Населенный пункт Пыльная, освобожденный подразделениями группировки войск "Север". Отсюда наши бойцы развивают наступление на Липцы, за которыми уже - пригороды Харькова. Российские военные стоят с триколором у въезда в Волчанск. Там ситуация развивается так быстро, что уже есть информация о боях в центральной части города. Националисты используют гражданские объекты для своего прикрытия, пытаются закрепиться на южных окраинах Волчанска. Противник ожесточенно сопротивляется - однако под напором российских бойцов вынужден отступать.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" (запрещено в России), "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны ВСУ, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области".

Лучше всего о положении дел под Харьковом говорят действия противника. Киевский режим перебрасывает резервы, в том числе снимает с тыловых блокпостов полицейских. Зеленский отменил все свои международные поездки и провел в Харькове выездное заседание ставки. В интервью западной прессе он допустил, что ВСУ потеряют город, если Запад не предоставит дополнительно две системы ПВО.

По мнению автора интервью, Зеленский разочарован результатами визита в Киев госсекретаря США Блинкена и начал позволять себе критику Белого дома. Но западные СМИ помнят: сам Зеленский заявлял, что в Харькове самая мощная линия обороны. А теперь ее достаточно успешно взламывают российские военные.

Газета Politico в заголовке называет события под Харьковом решающей битвой. Агентство Reuters пишет об угрозе проигрыша во всем военном конфликте. Из-за ситуации под Харьковом в США объявили об отправке новой партии военной помощи Украине. А на саммите НАТО в Брюсселе снова прозвучал призыв к странам альянса отправлять оружие ВСУ. Даже в ущерб собственным оборонным интересам. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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