Спикер парламента Грузии обвинил Запад в содействии попытке свержения власти

Поводом стало участие министров иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии в митинге против "закона об иноагентах"

В то время, как тбилисские коммунальщики усердно трудились, стирая со здания парламента пестрые отметины протеста, Дмитрий Чиковани жаловался на синяки. Кто и с какой целью их оставил на лице активиста оппозиционной партии "Единое нацдвижение", прославившейся многочисленными провокациями, доподлинно неизвестно. Но сам пострадавший без суда, следствия и, главное, тени сомнения утверждает на чистейшем английском: это сделала власть.

Всё в грузинском протесте до боли знакомо. Киев конца 2013-го и Тбилиси десять лет спустя. Юные "патриоты" со светлыми лицами противостоят вооруженным до зубов бойцам. Если б не флаги, сразу и не разобрать, про чью именно борьбу за европейские ценности речь. И, конечно, тяжелая артиллерия - западный десант. Министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии приехали в Грузию вроде бы обсуждать резонансный "закон об иноагентах" с высшим руководством страны, но в итоге присоединились к толпе демонстрантов, прошли с ними в колонне и даже выступили на митинге. Привези они еще печеньки для демонстрантов - картина вообще была бы точь-в-точь, как на украинском Майдане, когда его посещала Виктория Нуланд. В то время - помощник госсекретаря США.

"То, что происходит сейчас на проспекте Руставели, очень похоже на процессы, которые имели место на Украине в 2014 году. Там тогда произошла революция, и все видят, к чему это привело украинцев. Теперь мы снова фиксируем попытку извне спровоцировать госпереворот, уже в Грузии. Пример - иностранцы, которые прибыли в Тбилиси и вышли на митинг. Что может быть лучшей иллюстрацией? Это не дружба, это прямая вражда", - заявил Каха Каладзе, мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" .

Весь сыр-бор, как известно, из-за принятого в трех чтениях "закона об иноагентах", призванного подсветить те грузинские СМИ и организации, которые получают финансирование из-за рубежа. В парламенте страны то и дело поясняют: документ этот - калька с американского. Более того, аналогичный проект вынашивает и Еврокомиссия. Но, по известной западной логике, что позволено в "райских кущах", "в джунглях" недопустимо.

"Я напоминаю: одной из проблем Грузии являются неподотчетные иностранные деньги, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, в том числе и от радикальных группировок. Новый закон о прозрачности иностранного влияния призван решить эту проблему, и не более того", - указал Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии.

В ход сейчас идут угрозы. В Евросоюзе заявили, что после принятия "закона об иноагентах" на перспективах Грузии в ЕС можно будет поставить крест. В США традиционно обещают санкции. А еще - ищут виновных в том, что Тбилиси все никак не получается превратить в Киев 2.0.

"Часть ответственности за происходящее в Грузии лежит на американских конгрессменах, которые так долго не могли одобрить законопроект о помощи Украине. В итоге соседей России, которая демонстрирует успехи на поле боя, стали обуревать пророссийские настроения, и теперь их меньше интересуют связи с Западом. И Грузия, и окружающие ее страны стали меньше бояться реакции Запада. Поэтому резкие заявления высокопоставленных чиновников из Вашингтона не имеют должного эффекта", - пишет газета Politico.

Истерика Запада понятна: именно он финансирует различные НКО и СМИ, продвигая через них собственные интересы. Новый закон выбьет важнейший инструмент из рук. А ведь уже в конце октября в Грузии - парламентские выборы, на ход и итог которых Вашингтон и Брюссель все еще надеются повлиять.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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