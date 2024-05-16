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Китай обвинил США в двойных стандартах из-за Украины

15:42
  • четверг
  • 16 мая 2024

Вашингтон ведет себя лицемерно

Соединенные Штаты помогают Украине, но критикуют сотрудничество России и КНР — это лицемерие и типичный пример двойных стандартов. Такое заявление сделал в четверг, 16 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
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Как напомнил чиновник, "США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России".

Подход Вашингтона к этой теме Ван Вэньбинь охарактеризовал как "чрезвычайно лицемерный и крайне безответственный", сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР заявил, что на фоне ситуации на Украине Соединенные Штаты готовы вводить новые санкции против Китая. Цель введения рестрикций – заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москве приходится взаимодействовать с государствами, "предпочитающими мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался".

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