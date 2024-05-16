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"Росимущество" занимается внедрением новых цифровых сервисов

22:23
  • четверг
  • 16 мая 2024

Все приватизационные процедуры стали максимально прозрачными

Поступления в бюджет от "Росимущества" в прошлом году составили около 400 миллиардов рублей. И этот показатель растет уже третий год подряд. Данные на встрече с премьером Михаилом Мишустиным привел глава федерального агентства Вадим Яковенко.

Сейчас "Росимущество" занимается внедрением новых цифровых сервисов - "Казна", "Приватизация", "Проверки" - для ускорения своей работы и повышения ее качества. Кроме того, все приватизационные процедуры стали максимально прозрачными.

Еще один важный вопрос - взаимодействие государства и частного бизнеса по управлению активами, которые ранее использовались неэффективно.

"В частности, говорили об индустриальном парке в Магадане "Рыбный порт", когда я посещал Дальний Восток. Мы, помните, с рыбаками говорили, когда пришли на пристань. Это был объект в собственности "Нацрыбресурса". Ничего там не происходило, ни инвестпрограммы не было, ничего. И мы тогда передавали это в региональную собственность, чтобы потом заработало. Любое государственно-частное партнерство, которое вовлекает неэффективно используемую государственную собственность в активный оборот, дает от нее больше отдачи – и доходов, активов, и рабочие места начинают создаваться. Это очень хорошо", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин и Вадим Яковенко
Михаил Мишустин и Вадим Яковенко
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