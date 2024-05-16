ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Париж обвинил Баку во вмешательстве в дела Новой Каледонии

15:30
  • четверг
  • 16 мая 2024

По версии французов Азербайджан поддерживает организаторов погромов

Франция считает, что Азербайджан вмешивается в дела Новой Каледонии. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France2 заявил, что Баку поддерживает сторонников независимости французской колонии. А они нарушают внутренний порядок и совершают погромы. 
Макрон: Новая Каледония остается в составе Франции

Дарманен считает, что лидеры сторонников независимости "заключили  сделку с Азербайджаном". Однако "не смотря на попытки внешнего вмешательства", ничто не нарушит суверенитет Франции, отметил главный полицейский страны. 

Поводом для обвинений стал меморандум о сотрудничестве, который подписали парламенты Азербайджана и Новой Каледонии. Документ должен определить рамки двустороннего сотрудничества. Напомним, в понедельник сторонники независимости Новой Каледонии от Франции провели демонстрацию, которая переросла в погромы. Сотни человек получили ранения. Четверо погибли. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новая Каледония
Новая Каледония
Новая Каледония
Новая Каледония
Новая Каледония
Новая Каледония
Новая Каледония
Новая Каледония
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.