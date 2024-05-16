Париж обвинил Баку во вмешательстве в дела Новой Каледонии

По версии французов Азербайджан поддерживает организаторов погромов

Франция считает, что Азербайджан вмешивается в дела Новой Каледонии. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France2 заявил, что Баку поддерживает сторонников независимости французской колонии. А они нарушают внутренний порядок и совершают погромы.

Дарманен считает, что лидеры сторонников независимости "заключили сделку с Азербайджаном". Однако "не смотря на попытки внешнего вмешательства", ничто не нарушит суверенитет Франции, отметил главный полицейский страны.

Поводом для обвинений стал меморандум о сотрудничестве, который подписали парламенты Азербайджана и Новой Каледонии. Документ должен определить рамки двустороннего сотрудничества. Напомним, в понедельник сторонники независимости Новой Каледонии от Франции провели демонстрацию, которая переросла в погромы. Сотни человек получили ранения. Четверо погибли.

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