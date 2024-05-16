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Массовая сдача в плен солдат ВСУ началась в Волчанске

15:52
  • четверг
  • 16 мая 2024

Украинское командование на просьбы подразделений об эвакуации не реагирует

Солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен в Волчанске "целыми толпами", передают военные корреспонденты. По их данным, бойцы группировки российских войск "Север" взяли в плен на Харьковском направлении боевиков 7 погранотряда и 116 бригады теробороны.

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Как пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны", российские войска под Волчанском просто "размотали" украинские части. Выжившие боевики запросили эвакуацию раненых и приказа на отход, однако командование ответило жестким отказом. В итоге они решили сдаться штурмовикам "северян", чтобы сохранить жизнь.

Ранее в сети появилось видео, которое сняли российские бойцы на въезде в город Волчанск. Они призвали солдат ВСУ не бежать, а сдаваться в плен. В Киеве уже признали, что ВС России занимают позиции на территории Волчанска, город постепенно переходит под контроль российской армии.

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