София обвиняет компанию в прекращении поставок в нарушение договора

Болгарская госкомпания "Булгаргаз" (Bulgargaz) решила потребовать от российского "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа в апреле 2022 года. Как полагают в Софии, "Газпром" должен выплатить 400 миллионов евро.

Как заявил болгарский министр энергетики Владимир Малинов, "мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован".

Если не удастся решить вопрос полюбовно, Болгария инициирует разбирательство в арбитражном суде Международной промышленной палаты в Париже, цитирует Малинова ТАСС.

В октябре 2023 года Болгария установила акциз в размере десяти евро на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Глава Србиягаза Душан Баятович заявил, что рассматривает этот шаг как попытку Запада "наказать" Москву из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов отмечал, что Европа, отказавшись от российских энергоресурсов, пришла к стагнации своей экономики, к инфляции и зависимости от сжиженного природного газа из США.

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