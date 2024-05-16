В Черном море уничтожены 11 морских дронов ВСУ

Они следовали в сторону Крыма

Силы Военно-морского флота России обнаружили и уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.

Катера противника были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации ВМФ около 14:00 по московскому времени в западной части Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких же безэкипажных катеров в районе северо-западного побережья Крыма.

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