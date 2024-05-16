Полицейский случайно задавил мужчину с наркотиками в Тропаревском парке

Мужчина буквально вывалился под колеса полицейской машины

В Тропаревском парке велосипедист попал под колеса патрульной машины. Он буквально свалился перед капотом. Об этом пишет издание "Московский комсомолец". Патрульные пытались оказать помощь, но к сожалению пострадавший скончался на месте.

Известно, что погибшему велосипедисту было 36 лет и он жил недалеко от парка. При осмотре тела полицейские обнаружили пакетики с неизвестным веществом. Предполагается, что это - синтетический наркотик. Точный ответ даст экспертиза.

По версии следователей погибший был закладчиком. Родственники мужчины рассказали, что в последнее время он увлекся велосипедными прогулками с новыми друзьями.

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