Собянин: Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса

Летнее и зимнее оформление Москвы станет комплексным. Одна из ключевых ролей будет отводиться столичному бизнесу. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Уже сейчас в городе комфортные и безопасные улицы и яркие витрины привлекают жителей и гостей.

"В планах на ближайшие годы – благоустроить 3,5 тыс. улиц. Работаем над тем, чтобы сезонное оформление Москвы было комплексным. И одну из ключевых ролей в этом отдаем столичному бизнесу. Запустим четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее", – написал мэр.

Бизнесменам предложат гранты, которые компенсируют расходы на оформление. Деньги получат первые сто участников - предпринимателей. Максимум – 2 миллиона рублей. Это должно помочь быстрее оформлять город по сезону.

Кроме того, в столице организуют конкурс на лучшие дизайнерские проекты оформления. В разных номинациях премия составит от 1 до 3 млн рублей. Отдельная возможность получить финансовую поддержку будет у магазинов, кафе, ресторанов и отелей. Приз за лучшее оформление будет от 2 до 5 млн рублей.

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