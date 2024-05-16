Экс-губернатор Дюмин не сдержал слез, прощаясь с Тульской областью

Во время выступления политику потребовалась пауза, чтоб справиться с эмоциями

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин растрогался, прощаясь с регионом. Во время произнесения прощальной речи ему понадобилась пауза, чтобы справиться с эмоциями. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что трогательный момент попал на видео.

Дюмин не смог завершить фразу. Он сказал "Тульская область навсегда останется в моем сердце..." и был вынужден прерваться. После этого политик отвернулся и вытер глаза. Зал аплодировал.

Дюмин руководил областью восемь лет. Он отметил, что для него было честью работать в регионе с такой самобытной культурой и богатыми традициями.

Во вторник стало известно, что Алексей Дюмин назначен помощником президента Владимира Путина. Исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев.

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