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На Украине отменили бронь от мобилизации для букмекеров

18:09
  • четверг
  • 16 мая 2024

Минэкономики страны хотело оградить от отправки на фронт букмекеров и курьеров

На Украине решили отменить указ, который вводил бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко на свой странице в социальной сети.

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Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что минэкономики "забронировало" от призыва на фронт сотрудников служб доставки и букмекерских компаний. Министр отменила этот указ, "учитывая общественный резонанс". Но подчеркнула, что вопрос по каждой компании будет решаться отдельно.

Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Документ вступит в силу 18 мая. Все военнообязанные должны будут в течение 60 дней обновить свои данные. Для этого надо будет явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". В электронном виде будут приходить и повестки.

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