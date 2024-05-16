МИД объявил persona non grata военного атташе Великобритании

Это ответная мера на высылку российского дипломата

Атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в России должен в недельный срок покинуть нашу страну. Об этом говорится в сообщении МИД.

Дипломат объявлен persona non grata.

Это ответный шаг на решение Лондона в отношении российского атташе по вопросам обороны. 8 мая Великобритания назвала дипломата "офицером военной разведки" и заявила о его выдворении из страны. В российском МИДе назвали такие действия "недружественными и безосновательными". В ведомстве подчеркнули, что данный шаг наносит непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

Британский военный атташе Андриан Когхилл, который стал persona non grata, покинет в Россию в течение 7 дней. Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эта реакция не будет исчерпывающей мерой.

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