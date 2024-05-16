Талибы запретили размещать военную инфраструктуру в Афганистане

Они хотят развивать сотрудничество с соседними странами

Представители движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что не позволят размещать военную инфраструктуру в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу политического офиса организации в Катаре Сухейля Шахина.

Чиновник заявил, что талибы хотели бы иметь дружеские отношения с соседними странами. Развивать сотрудничество в рамках взаимного интереса.

Напомним, в августе 2021 года талибы провели наступление на правительственные силы Афганистана и вошли в Кабул. Американские военные, граждане западных стран и афганцы, которые с ними сотрудничали, были вынуждены за две недели эвакуироваться из страны. 31 августа американские солдаты покинули Кабул.

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