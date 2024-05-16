Кремль показал кадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая обсудили украинский кризис

В Пекине завершились неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они проходили вечером в резиденции Чжуннаньхай. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим главы двух государств побывали на концерте по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя странами. Затем, состоялась беседа один на один.

Путин и Цзиньпин прогулялись по парку, попили чай. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры двух государств обсудили международные проблемы и украинский кризис.

Далее последовал неформальный ужин, к которому присоединились министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Неформальные переговоры продолжались более четырех часов. После этого Путин отправился в Харбин.

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