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Кремль показал кадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

19:29
  • четверг
  • 16 мая 2024

Лидеры России и Китая обсудили украинский кризис

В Пекине завершились неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они проходили вечером в резиденции Чжуннаньхай. Об этом сообщает РИА Новости.

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Перед этим главы двух государств побывали на концерте по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя странами. Затем, состоялась беседа один на один.

Путин и Цзиньпин прогулялись по парку,  попили чай. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры двух государств обсудили международные проблемы и украинский кризис.

Далее последовал неформальный ужин, к которому присоединились министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Неформальные переговоры продолжались более четырех часов. После этого Путин отправился в Харбин.

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